Бадаев: «Раисов дошел на обезболивающих до последней стадии весогонки»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев высказался об отмене поединка между Юсуфом Раисовым и Александром Матмуратовым.

«Не знаю, когда вернется Раисов. Нужно спрашивать у самого Юсуфа, какие у него планы. Мы переговорили — он сказал, что снимается, я пожелал ему здоровья и все. Дальше никакой информации нет. За две или три недели до боя Юсуф позвонил мне и сказал, что у него травмирована нога. Спросил, возможно ли перенести бой. Я сказал, что мы и так дотянули до июня и возможности переноса нет. Предложил найти замену. Юсуф сказал, что доведет дело до конца. На обезболивающих он дошел до последней стадии весогонки, но когда вес начал уходить, боли стали нестерпимыми. Как я понял, это давняя проблема», — приводит «РБ Спорт» слова Бадаева.

Бой должен был состояться 2 июня в Санкт-Петербурге на ACA 158. Раисов снялся с поединка из-за обострившейся травмы.