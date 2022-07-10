Эррол Спенс подтвердил, что его бой с Кроуфордом состоится до конца года

Чемпион WBC, WBA и IBF Эррол Спенс (28-0) подтвердил, что в ближайшее время состоятся переговоры с командой чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (38-0) о поединке за звание абсолютного чемпиона полусреднего веса.

«Думаю, мы подеремся. Он, как и я, хочет этого боя. Все идет к переговорам. До конца года мы точно подеремся», — приводит слова Спенса издание Boxing Scene.

17 апреля Спенс одержал досрочную победу в десятом раунде над Йорденисом Угасом (27-5) и завоевал пояс WBA в полусреднем весе. В прошлом поединке Кроуфорд победил Шона Портера (31-4) техническим нокаутом в 10-м раунде 20 ноября 2021 года в Лас-Вегасе, США, и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе.