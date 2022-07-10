Жена бывшего чемпиона UFC Бенсона Хендерсона выиграла дебютный бой в ММА

Мария Хендерсон, жена экс-чемпиона UFC в легком весе Бенсона Хендерсона (29-11), победила в дебютном в смешанных единоборствах поединке. Она одолела американку Мелани Макинтайр (0-1) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 9 июля на турнире LFA 135 в Финиксе, США. Об этом сообщает информационный портал Sherdog.

Ее муж, Бенсон Хендерсон, в настоящее время выступает в Bellator. В прошлом бою Хендерсон прервал серию из трех поражений, победив россиянина Ислама Мамедова (21-2) раздельным решением судей. Бой состоялся 29 января на Bellator 273 в Финиксе, США.