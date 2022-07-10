Джейк Пол: «Жду, когда Нейт Диас покинет UFC»

Джейк Пол ждет, когда Нейт Диас покинет UFC для боя с ним по правилам бокса

Американский блогер и боксер Джейк Пол заявил, что он ждет, когда 37-летний американский полусредневес Нейт Диас (20-13) покинет UFC, чтобы провести с ним бой по правилам бокса.

«Я просто жду, когда несколько парней уйдут из UFC. Прежде всего, это Нейт Диас. Все ждут, когда мы подеремся. У него остался один бой по контракту с UFC. Надеюсь, в скором времени мы сможем урегулировать все эти дерьмовые разговоры», — сказал Пол в интервью TMZ.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) проиграл Леону Эдвардсу (19-3).

Пол в прошлом поединке победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7) Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде. Бой состоялся 18 декабря 2021 года на арене Amalie Arena в Тампе, США.