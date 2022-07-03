Волкановски признался, почему хочет подраться с Оливейрой, а не с Махачевым

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (24-1) подтвердил, что намерен подняться в легкий вес и завоевать статус двойного чемпиона. Кроме того, он подчеркнул, что хотел бы подраться с Чарльзом Оливейрой (33-8), потому что он некоронованный чемпион.

«Я бы хотел подраться с Чарльзом, потому что это более громкий бой, — сказал Волкановски на пресс-конференции после турнира. — Давайте на чистоту, он чемпион. Но если Ислам победит Чарльза, когда я буду залечивать свои травмы, то я буду драться с Исламом. Кто бы ни был чемпионом в легком весе, я буду с ним драться. Я хочу еще один блестящий пояс на своем плече».

Волкановски уверенно победил Макса Холлоуэя (23-7) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45), забрав все пять раундов. Бой состоялся 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.