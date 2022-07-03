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Сегодня, 19:18

Шлеменко назвал Исраэля Адесанью самым скучным чемпионом в UFC

Владислав Флегонтов
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Екатерина Звенигородская
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу нигерийского бойца Исраэля Адесанья над американцем Джаредом Каннонье в главном поединке турнира UFC 276.

«Это его не первый скучный бой. Многие зрители его даже освистывали. А кто-то даже ушел. Точно можно сказать, что это самый скучный чемпион в UFC», — сказал Шлеменко «СЭ».

Адесанья выиграл единогласным решением судей (49-46, 49-46, 50-45) и в пятый раз в карьере защитил чемпионский пояс UFC в среднем весе.

На счету 32-летнего Адесаньи 23 победы и 1 поражение в профессиональной карьере в ММА. У 38-летнего Каннонье 15 побед и 6 поражений.

Александр Шлеменко
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