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Шон О'Мэлли: «Я игрался с Муньосом, нащупывал свою дистанцию»

Шон О'Мэлли уверен, что побеждал Педро Муньоса до остановки рефери
Давид Хачатрян
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13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) уверен, что побеждал Педро Муньоса (19-7) до остановки рефери.

«Я доминировал в этом поединке, — сказал американец на пресс-конференции после турнира. — Я чекал каждый его лоу-кик. Чувствовал, как ломается его голень каждый раз, когда он бил ногой. Я сделал ему больно. При этом я ни разу не пропустил удара. Я игрался с ним, нащупывал свою дистанцию. Отстойно завершить бой вот так».

О'Мэлли и Муньос провели бой 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США. Бой был объявлен несостоявшимся из-за случайного тычка в глаз со стороны О'Мэлли.

Шон О`Мэлли
UFC
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