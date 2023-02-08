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Сегодня, 16:26

Махачева уличили в кормлении квокки — в Австралии это делать запрещено

Руслан Минаев
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Квокка.
Фото Соцсети Ислама Махачева., Соцсети

Чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева уличили в кормлении квокки на острове Роттнест (Австралия). На это обратило внимание издание Perth Now.

По местным законам, кормить любых животных на Роттнесте запрещено. Отмечается, что человеческая пища вызывает у животного обезвоживание и нарушения пищеварения.

Позже Махачев удалил со своей страницы кадры, где он кормит животного из семейства кенгуровых.

Махачев подерется с Александром Волкановски (25-1) на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир пройдет в ночь с 11 на 12 февраля.

Ислам Махачев
UFC
ММА
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