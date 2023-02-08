Чимаев обратился к Уиттакеру: «Давай подеремся! Только уважение»

Хамзат Чимаев обратился к экс-чемпиону UFC в среднем весе Роберту Уиттакеру

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) обратился к экс-чемпиону в среднем весе Роберту Уиттакеру (24-6).

«Хороший парень против плохого парня. Давай сделаем это! Роберт, только уважение», — написал Чимаев в соцсетях.

Уиттакер должен был подраться с Пауло Костой (14-2) 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия, но бразилец снялся с боя из-за разногласий с зарплатой.