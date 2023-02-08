Михаил Рагозин: «Гаджи Автомат — фаворит в бою с Родригесом»

Российский боец ММА Михаил Рагозин поделился мнением о поединке Гаджи Автомата Наврузова и Фернандо Родригеса.

«Ну, я думаю, Гаджи Автомат — фаворит в этом бою. Я думаю, не составит проблем для него выйти победителем из этого боя», — цитирует РЕН ТВ Рагозина.

Реванш Автомата и Родригеса состоится 17 февраля и станет соглавным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главным событием бойцовского вечера станет поединок белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.