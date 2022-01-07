Чемпион UFC Нганну назвал лучшего бойца ММА всех времен

Обладатель пояса чемпиона UFC в тяжелом весе камерунец Фрэнсис Нганну считает действующего чемпиона UFC в полусреднем весе нигерийца Камару Усмана лучшим бойцом ММА всех времен.

«Усман — мой брат от другой матери. Он лучший боец вне зависимости от весовых категорий, и я считаю, что он определенно является лучшим бойцом всех времен. Он непобежденный [в UFC], за плечами которого 4 или 5 защит титула [UFC]. Он не единственный, кто может похвастаться такими достижениями, но он выполняет работу очень красиво», — сказал Фрэнсис Нганну на видео, опубликованном на своем одноименном ютуб-канале.

На счету 35-летнего Нганну 16 побед и 3 поражения. В главном событии UFC 270, который состоится в ночь на 23 января в Анахайме (США), он сразится с бывшим товарищем по команде Сирилом Ганом.

В активе 34-летнего Усмана 20 побед и лишь 1 поражение.