Чимаев согласился провести бой с Бернсом в апреле

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев согласился провести бой с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе бразильцем Гилбертом Бернсом.

Их бой может состояться 9 апреля на одном из турниров UFC.

«9 апреля?» — отправил Бернс личное сообщение Чимаеву в Instagram.

«Да. Погнали, брат», — ответил Чимаев.

На счету Чимаева 10 побед в 10 поединках, у Бернса — 20 побед и 4 поражения. В случае победы над Бернсом 27-летний Чимаев может подраться за титул UFC в полусреднем весе.