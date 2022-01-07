Чимаев согласился провести бой с Бернсом в апреле
11:14
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев согласился провести бой с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе бразильцем Гилбертом Бернсом.
Их бой может состояться 9 апреля на одном из турниров UFC.
«9 апреля?» — отправил Бернс личное сообщение Чимаеву в Instagram.
«Да. Погнали, брат», — ответил Чимаев.
На счету Чимаева 10 побед в 10 поединках, у Бернса — 20 побед и 4 поражения. В случае победы над Бернсом 27-летний Чимаев может подраться за титул UFC в полусреднем весе.
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