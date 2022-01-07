Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну описал личность известного бойца сильнейшей лиги американца Нейта Диаса.

«Нейт Диас? Чувак, я не знаю, как описать Нейта Диаса. Я думаю, что он просто психопат. Он сумасшедший. Ему наплевать на все. И ты знаешь, мне нравится эта его часть. Он здесь для того, чтобы драться, веселиться. Ему все равно, выиграет он или нет. Он просто хочет веселиться, наслаждаться, и никто не может указывать ему, что делать. Он делает именно то, что хочет делать. Это оно. [Ему] совершенно все равно», — сказал Фрэнсис Нганну на видео, опубликованном на своем одноименном ютуб-канале.

В ночь на 23 января в Анахайме (США) Нганну встретится с бывшим одноклубником французом Сирилом Ганом. Бойцы возглавят кард турнира UFC 270.

На счету Нганну 16 побед и 3 поражения, у Гана — 10 побед и 0 поражений.