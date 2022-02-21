Авторский: «Я на 1000% согласен с ним: бойцам нужно повышать зарплаты». Нганну поддержал Джейка Пола

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) поблагодарил блогера-боксера Джейка Пола за то, что тот не боится высказываться о зарплате и здоровье бойцов.

«Я на 100% согласен с тем, что он (Пол. — Прим. «СЭ») говорит, — заявил Нганну в подкасте на своем YouTube-канале. — Например, когда он утверждает, что нужно заботиться о здоровье бойца, я на 100% согласен с ним. Когда он говорит, что нужно повышать зарплату бойцу, я на 1000% согласен с ним. Бойцы не защищены. Бойцы сами по себе, за ними никто не присматривает. Например, когда вы идете по залу, вы можете увидеть бойца, который, может быть, только что проиграл свой бой. Этот боец тренируется, и он получит травму. Он продолжит тренироваться и будет надеяться, что травма заживет. Боец не сможет позволить себе лечение, осознавая при этом, что он зарабатывает боями на жизнь. У него контракт и все такое. Тяжело смотреть на это и думать, что так и должно быть. Нет, так не должно быть».

Ранее Пол обрушился с критикой на президента UFC Дану Уайта за то, что тот платит своим бойцам низкие зарплаты. «За последние три поединка я заработал больше, чем кто-либо в UFC, — писал Пол в Инстаграм. — Может, ты [Дана] начнешь платить им реальные деньги? Тогда бойцам не придется идти в бокс».

Давид Хачатрян