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Сегодня, 16:05

Хабиб: «У Тухугова и Абубакара нет виз. Тяжело сейчас в связи с политической ситуацией»

Хабиб рассказал, что у бойцов Тухугова и Нурмагомедова пока нет американских виз
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) рассказал, что у бойцов его команды Зубайры Тухугова (20-5) и Абубакара Нурмагомедова (16-3-1) пока нет американских виз, что затрудняет развитие их карьер.

«У Зубы та же самая проблема, как и у Умара [Нурмагомедова] и Абубакара [Нурмагомедова] с визой. Умару сейчас подтвердили визу, с Абубакаром плотно занимаемся тем, чтобы получить визу. Очень тяжело сейчас в связи с политической ситуацией», — заявил Хабиб Нурмагомедов во время прямого эфира c Gorilla Fighting в Instagram.

Хабиб сообщил, что Тухугов отправился тренироваться в Таиланд: «Когда ты находишься дома, у тебя семья, друзья, дела, встречи, — это все отвлекает. Зуба полетел (в Таиланд. — Прим. «СЭ»), чтобы меньше отвлекаться, больше тренироваться. У него где-то через 10 дней должно быть собеседование. Если все хорошо пройдет, в начале апреля планируем подраться».

Также Хабиб подчеркнул, что Умару Нурмагомедову (13-0) в UFC предложили бой в полулегком весе против Брайана Келлехера. «Умар не дрался давно, потому что он рвал крестообразные связки, — говорит Хабиб. — Он сейчас голоден. Он сейчас испытывает те же эмоции, что и я, я тоже рвал кресты не один, а два раза на одной ноге. Я понимаю его ситуацию, я был в аналогичной ситуации. Умар 5 марта будет возвращаться после тяжелой травмы, посмотрим, клетка покажет в какой он форме».

Давид Хачатрян

Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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