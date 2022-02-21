«Проколото легкое, повреждена почка». Ренкаунтри рассказал о своих травмах после боя с Корешковым

Боец ММА Ренкаунтри рассказал, что после боя с Корешковым у него проколото легкое и повреждена почка

35-летний американский боец Ченс Ренкаунтри (16-5) выложил фотографию из больницы и рассказал о своих травмах, которые он получил в бою с Андреем Корешковым (25-4) на турнире Bellator 274 (19 февраля).

Поединок закончился на 38-й секунде первого раунда, когда Корешков пробил в корпус соперника ногой с разворота.

«Чувствую себя довольно бодрым для человека с пятью сломанными ребрами, проколотым, наполовину наполненным кровью легким и поврежденной почкой, — написал Ренкаунтри. — Не так я себе представлял свое возвращение в Bellator. Тем не менее поздравляю Андрея Корешкова и выражаю большую благодарность всему персоналу Bellator за их тяжелую работу как до, так и после боя. Чувствую, что обо мне очень хорошо заботятся. Дерьмо случается.

Спасибо всем за поддержку и добрые пожелания. Как только мои ребра покроют металлом я, подобно Росомахе, вернусь в строй с адамантийным скелетом (вымышленный сплав металла из вселенной Marvel Comics. — Прим. «СЭ»)".

«Такого я точно не хотел», — написал в свою очередь Корешков — под постом Ренкаунтри.