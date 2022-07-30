Чемпион UFC Фигередо хочет провести объединительный бой в Бразилии

Чемпион наилегчайшего веса UFC Дейвесон Фигередо хочет провести объединительный бой с победителем пары Брендон Морено — Кай Кара-Франсом в Бразилии.

«Моя цель — провести объединительный бой в Бразилии, — сказал Фигередо MMA Fighting. — Поскольку здесь проводятся турниры, я хочу, позаботиться о том, чтобы мой бой прошел у меня на родине. Я хочу, чтобы победитель боя на UFC 277, встретился со мной здесь, перед моими людьми».

Морено и Кара-Франс проведут бой за титул временного чемпиона в наилегчайшем весе на турнире UFC 277, который состоится в ночь на 31 июля в Далласе (Техас, США).

В последнем поединке, который состоялся в январе на UFC 270, Фигередо победил Морено судейским решением.