UFC 277: время начала и где смотреть прямую трансляцию
В ночь на 31 июля в Далласе (Техас, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 277.
Мероприятие пройдет на стадионе American Airlines Center, где также играют клуб НХЛ «Старз» и команда НБА «Маверикс».
Первые бои UFC 277 начнутся около 1:00 по московскому времени, предварительный кард в районе 3:00, а главные бои турнира начнутся после 5:00 мск.
Прямую трансляцию UFC 277 можно смотреть на сайте UFC Fight Pass, а также на matchtv.ru (с 5:00) и «Матч! Боец».
Полный кадр турнира
Основной кард:
Джулианна Пенья — Аманда Нуньес — титульный бой в женском легчайшем весе;
Брэндон Морено — Кай Кара-Франс — титульный бой за временный пояс в наилегчайшем весе;
Деррик Льюис — Сергей Павлович — тяжелый вес;
Александр Пантожа — Алекс Перес — наилегчайший вес;
Магомед Анкалаев — Энтони Смит — полутяжелый вес
Предварительный кард:
Дрю Добер — Рафаэл Алвес — легкий вес;
Джастин Тафа — Донтейл Мэйс — тяжелый вес;
Алекс Мороно — Мэтт Семельсбергер — полусредний вес;
Диего Феррейра (№ 15) — Драккар Клозе — легкий вес;
Ранние прелимы
Рамиз Брахимай — Майкл Моралес — полусредний вес;
Джи Йон Ким — Мария Агапова — женский наилегчайший вес;
Игнасио Бахамондес — Людовит Клейн — легкий вес;
Николае Негумеряну — Игорь Потеря — полутяжелый вес;
Орион Коске — Майк Матета — полусредний вес.