UFC 277: время начала и где смотреть прямую трансляцию

В ночь на 31 июля в Далласе (Техас, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 277.

Мероприятие пройдет на стадионе American Airlines Center, где также играют клуб НХЛ «Старз» и команда НБА «Маверикс».

Первые бои UFC 277 начнутся около 1:00 по московскому времени, предварительный кард в районе 3:00, а главные бои турнира начнутся после 5:00 мск.

Прямую трансляцию UFC 277 можно смотреть на сайте UFC Fight Pass, а также на matchtv.ru (с 5:00) и «Матч! Боец».

Полный кадр турнира

Основной кард:

Джулианна Пенья — Аманда Нуньес — титульный бой в женском легчайшем весе;

Брэндон Морено — Кай Кара-Франс — титульный бой за временный пояс в наилегчайшем весе;

Деррик Льюис — Сергей Павлович — тяжелый вес;

Александр Пантожа — Алекс Перес — наилегчайший вес;

Магомед Анкалаев — Энтони Смит — полутяжелый вес

Предварительный кард:

Дрю Добер — Рафаэл Алвес — легкий вес;

Джастин Тафа — Донтейл Мэйс — тяжелый вес;

Алекс Мороно — Мэтт Семельсбергер — полусредний вес;

Диего Феррейра (№ 15) — Драккар Клозе — легкий вес;

Ранние прелимы

Рамиз Брахимай — Майкл Моралес — полусредний вес;

Джи Йон Ким — Мария Агапова — женский наилегчайший вес;

Игнасио Бахамондес — Людовит Клейн — легкий вес;

Николае Негумеряну — Игорь Потеря — полутяжелый вес;

Орион Коске — Майк Матета — полусредний вес.