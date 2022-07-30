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Сегодня, 15:55

Орлов считает, что Дацик может быстро победить Монсона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец Евгений Орлов заявил, что ожидает победу Вячеслава Дацика над Джеффом Монсоном.

«Слава Дацик — мощный парень, тем более сейчас он хорошо тренируется и готов. Но я не думаю, что он знаток в борьбе. Нельзя сказать, что у них шансы равные, потому что Джефф Монсон — это уже взрослый, уважаемый человек, но уже не первой молодости, так скажем. Поэтому преимущество за Славой.
Но, так как Дацик не умеет профессионально бороться, у Монсона все-таки есть небольшой шанс. Но я думаю, что победа будет очень быстрая. У Славы есть мощь. И возможно, что Джонсон не сумеет его побороть. Но бой будет интересным», — приводит РЕН ТВ слова Орлова.

Бой Монсона и Дацика станет главным поединком турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 5 августа. Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1006395-boets-orlov-schitaet-chto-datsik-mozhet-ochen-bystro-odolet-monsona
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
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