Орлов считает, что Дацик может быстро победить Монсона

Российский боец Евгений Орлов заявил, что ожидает победу Вячеслава Дацика над Джеффом Монсоном.

«Слава Дацик — мощный парень, тем более сейчас он хорошо тренируется и готов. Но я не думаю, что он знаток в борьбе. Нельзя сказать, что у них шансы равные, потому что Джефф Монсон — это уже взрослый, уважаемый человек, но уже не первой молодости, так скажем. Поэтому преимущество за Славой.

Но, так как Дацик не умеет профессионально бороться, у Монсона все-таки есть небольшой шанс. Но я думаю, что победа будет очень быстрая. У Славы есть мощь. И возможно, что Джонсон не сумеет его побороть. Но бой будет интересным», — приводит РЕН ТВ слова Орлова.

Бой Монсона и Дацика станет главным поединком турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 5 августа. Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.