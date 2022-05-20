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Сегодня, 23:14

Чемпион TOP DOG Давудов заявил, что в России кулачные бои популярнее ММА

Анна Горшкова
Корреспондент
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Чемпион лиги по кулачным боям TOP DOG Наим Давудов выразил мнение, что бои на кулаках стали популярнее, чем классически смешанные единоборства в России.

«Я считаю, что они на данный момент уже популярнее классических смешанных единоборств. Посмотрите: все соцсети заполнены роликами кулачных боев, потасовок. Это зрелище, а люди это всегда любили и любят. Чем жестче правила, тем больше зрителей. В ММА в наше время больше борьбы. Дисциплина, в которой я выступал в детстве — панкратион, — сейчас считается спортивной. Хотя раньше мы били, и нормально били. Сейчас все упрощают, вводят все больше и больше правил. А кулачные бои — это что-то, что сидит в каждом из нас от предков, какое-то животное начало», — приводит слова Давудов «Газета.ru».

Давудов — самый молодой чемпион TOP DOG. 23-летний боец выиграл четыре поединка в промоушине.

27 мая он будет защищать титул чемпиона организации в бою с Сергеем Калининым. Поединок пройде на волейбольном стадионе «Динамо».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/20/17778584.shtml
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