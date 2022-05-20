Чемпион TOP DOG Давудов заявил, что в России кулачные бои популярнее ММА

Чемпион лиги по кулачным боям TOP DOG Наим Давудов выразил мнение, что бои на кулаках стали популярнее, чем классически смешанные единоборства в России.

«Я считаю, что они на данный момент уже популярнее классических смешанных единоборств. Посмотрите: все соцсети заполнены роликами кулачных боев, потасовок. Это зрелище, а люди это всегда любили и любят. Чем жестче правила, тем больше зрителей. В ММА в наше время больше борьбы. Дисциплина, в которой я выступал в детстве — панкратион, — сейчас считается спортивной. Хотя раньше мы били, и нормально били. Сейчас все упрощают, вводят все больше и больше правил. А кулачные бои — это что-то, что сидит в каждом из нас от предков, какое-то животное начало», — приводит слова Давудов «Газета.ru».

Давудов — самый молодой чемпион TOP DOG. 23-летний боец выиграл четыре поединка в промоушине.

27 мая он будет защищать титул чемпиона организации в бою с Сергеем Калининым. Поединок пройде на волейбольном стадионе «Динамо».