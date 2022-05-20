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Чемпион TOP DOG Давудов о вероятности боя Сардаров — Моргенштерн*: «Деньги решают проблемы»

Чемпион TOP DOG Давудов высказался о вероятности боя Сардаров — Моргенштерн*
Анна Горшкова
Корреспондент
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Чемпион лиги по кулачным боям TOP DOG Наим Давудов оценил вероятность проведения поединка между блогером Амираном Сардаровым и исполнителем Моргенштерном*.

«Сомнительно. Моргенштерн* в лиге Hardcore Fighting побывал — наверное, он понимает, что это такое. Сардаров? В целом, наверное, это вопрос денег. Потому что мы видели разные пары — кто бы мог подумать, что тот же Джигурда будет драться? Деньги решают проблемы. Найдут ли организаторы средства, чтобы удовлетворить финансовые потребности тех или иных личностей, это другой вопрос», — приводит слова Давудова «Газета.ru».

В начале мая глава Hardcore Fighting Анатолий Сульянов предложил организовать бой между Моргенштерном* и Сардаровым.

Сульянов объявил, что готов предложить соперникам миллион долларов. По его мнению, бой может состояться в Дубае, где после отъезда из России проживает Моргенштерн.

*Моргенштерн признан иноагентом.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/20/17778776.shtml
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