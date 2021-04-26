Хамзат Чимаев разбил «Мерседес», подаренный Рамзаном Кадыровым

Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев попал в аварию на автомобиле Mercedes-Benz, который был подарен ему главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Инцидент случился в Грозном. В результате ДТП никто не пострадал.

2 марта Чимаев заявлял, что может завершить карьеру из-за осложнений, возникших на фоне коронавируса. 23 марта шведский боец чеченского происхождения объявил, что продолжит выступления.