Хамзат Чимаев разбил «Мерседес», подаренный Рамзаном Кадыровым
17:05
Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев попал в аварию на автомобиле Mercedes-Benz, который был подарен ему главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
Инцидент случился в Грозном. В результате ДТП никто не пострадал.
2 марта Чимаев заявлял, что может завершить карьеру из-за осложнений, возникших на фоне коронавируса. 23 марта шведский боец чеченского происхождения объявил, что продолжит выступления.
Дополнительная информация:
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю