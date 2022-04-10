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Чемпион Fight Nights Бикрев прокомментировал победу Стерлинга над Яном

Чемпион Fight Nights Бикрев отреагировал на победу Стерлинга над Яном
Виктория Кравченко
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Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев отреагировал на поражение российского бойца Петра Яна от американца Алджамейна Стерлинга в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Петя дал шанс, бой получился спорным. В первом раунде были качели. Лично я отдал бы его Яну, потому что он постоянно давил. Может, нанес и меньше ударов, но был более эффективен. У Стерлинга они были неакцентированными и ущерба не приносили. Я бы их не считал. Мы увидели, что у Петра существуют определенные проблемы при работе в партере, когда соперник находится сзади. Уверен, он примет это к сведению, будет исправлять. Ничего страшного не произошло. Не было тяжелого поражения, после которого Яна стоило бы списывать со счетов. Стерлинг выиграл чудом», — сказал Бикрев RT.

Стерлинг победил Петра Яна раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле (Флорида, США).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/988595-bikryov-sterling-chudo-yan
Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
ММА
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