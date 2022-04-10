Чимаев обещает нокаутировать Ковингтона

Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (11-0) сообщил, что готов подраться с Колби Ковингтоном (17-2) и отправить его во время боя в нокаут.

«Если этот парень не вызовет полицию, а Дана Уайт не отправится в тюрьму, я буду более чем рад с ним подраться и снести ему лицо. Я его нокаутирую», — сказал Чимаев на пресс-конференции после UFC 273.

Чимаев победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

В главном событии UFC 272 Ковингтон победил Хорхе Масвидаля (35-16) единогласным решением судей (49-46, 50-44, 50-45). Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада.