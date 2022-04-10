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Корешков считает, что Ян не смог полностью раскрыться в бою со Стерлингом

Виктория Кравченко
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков прокомментировал выступление россиянина Петра Яна в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.

«Мне кажется, Ян не смог полностью раскрыться в этом поединке. Были определённые факторы, которые помешали ему. С ним на турнир не смогли приехать те люди, которые помогали ему в подготовке. Не знаю, что Артем Левин подсказывал ему между раундами, но, как показалось, что-то невнятное. Бразильский тренер из American Top Team был более конструктивен», — сказал Корешков RT.

Стерлинг победил Петра Яна раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле (Флорида, США).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/988586-koreshkov-vpechatleniya-yan-sterling
Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
ММА
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