Корешков считает, что Ян не смог полностью раскрыться в бою со Стерлингом
Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков прокомментировал выступление россиянина Петра Яна в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.
«Мне кажется, Ян не смог полностью раскрыться в этом поединке. Были определённые факторы, которые помешали ему. С ним на турнир не смогли приехать те люди, которые помогали ему в подготовке. Не знаю, что Артем Левин подсказывал ему между раундами, но, как показалось, что-то невнятное. Бразильский тренер из American Top Team был более конструктивен», — сказал Корешков RT.
Стерлинг победил Петра Яна раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле (Флорида, США).
Новости