Корешков считает, что Ян не смог полностью раскрыться в бою со Стерлингом

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков прокомментировал выступление россиянина Петра Яна в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.

«Мне кажется, Ян не смог полностью раскрыться в этом поединке. Были определённые факторы, которые помешали ему. С ним на турнир не смогли приехать те люди, которые помогали ему в подготовке. Не знаю, что Артем Левин подсказывал ему между раундами, но, как показалось, что-то невнятное. Бразильский тренер из American Top Team был более конструктивен», — сказал Корешков RT.