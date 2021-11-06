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Чемпион ACA Абдулвахабов: «Чимаев в своем стиле: как говорит, так и делает»

03:36
Абдул-Азиз Абдулвахабов (слева). Фото Instagram
Абдул-Азиз Абдулвахабов (слева). Фото Instagram
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Действующий чемпион ACA в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов высказался о будущем Хамзата Чимаева в UFC.

«Хамзат в своем стиле — как говорит, так и делает, — сказал Абдулвахабов «СЭ» после победы на ACA 131. — Скоро заберет и титул».

«Хамзат станет чемпионом UFC из Чечни? Я думаю это справедливо. Он это уже доказал. 4 боя провел, победил всех [кроме Джона Филлипса — Прим. «СЭ"] в первом раунде, и только 2 удара пропустил. Я бы хотел посмотреть на него в третьем [раунде], но он не дает своим соперникам такого шанса и доминирует всех в первом раунде. Удачи ему, и желаю, чтобы он забрал этот титул».

На турнире ACA 131, который прошел 5 ноября в Москве, Абдулвахабов защитил пояс, раздельным решением судей выиграв у бразильца Хакрана Диаса.

На счету 32-летнего Абдулвахабова 19 побед и 2 поражения в ММА.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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