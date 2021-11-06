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Джастин Гэтжи: «Колби вывел меня на пресс-конференции. Абсолютный кусок дерьма»

04:14
Джастин Гэтжи и Майкл Чэндлер. Фото Instagram
Джастин Гэтжи и Майкл Чэндлер. Фото Instagram
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Второй номер легкого веса UFC Джастин Гэтжи прокомментировал перепалку с Колби Ковингтоном на пресс-конференции в Madison Square Garden.

«Конференция прошла хорошо, я знал, что все разговоры возьмут на себя Колби и Камару, а нам можно будет отмолчаться. Я был собран и спокоен, впитывал энергию зрителей, но потом меня вывел Колби этими разговорами об отце моего товарища по зале. Он вел себя, как абсолютный кусок дерьма. Меня это задело», — сказал Гэтжи в интервью BT Sport.

В ночь на 7 ноября Гэтжи подерется с Майклом Чэндлером на UFC 268 в Нью-Йорке.

Прямую трансляцию турнира покажут онлайн-площадки Wink и More.tv, а также UFC Fight Pass. Поединки предварительного карда стартуют в 01.00 по московскому времени, основной кард — в 05.00.

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Никита Горшенин все материалы автора
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