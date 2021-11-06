Холли Берри поучаствовала в дуэли взглядов перед UFC 268
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Оскароносная актриса Холли Берри приняла участие в церемонии взвешивания перед турниром UFC 268. Она присутствовала во время дуэли взглядов между американкой Роуз Намаюнас и китаянкой Вейли Чжан.
Спортсменки показали одинаковый вес — 52,1 кг.
Прямую трансляцию турнира UFC 268 покажут онлайн-площадки Wink и More.tv, а также UFC Fight Pass. Поединки предварительного карда стартуют в 01.00 по московскому времени, основной кард — в 05.00.
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