Холли Берри поучаствовала в дуэли взглядов перед UFC 268

Оскароносная актриса Холли Берри приняла участие в церемонии взвешивания перед турниром UFC 268. Она присутствовала во время дуэли взглядов между американкой Роуз Намаюнас и китаянкой Вейли Чжан.

Спортсменки показали одинаковый вес — 52,1 кг.

Halle Berry squared off Rose Namajunas and Zhang Weili then flexed on em ? #UFC268 pic.twitter.com/xuvQH0N59i — ESPN MMA (@espnmma) November 5, 2021

Прямую трансляцию турнира UFC 268 покажут онлайн-площадки Wink и More.tv, а также UFC Fight Pass. Поединки предварительного карда стартуют в 01.00 по московскому времени, основной кард — в 05.00.