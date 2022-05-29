Чарльз Оливейра заявил, что ему назвали имя следующего соперника

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) признался, что UFC связались с ним и назвали имя следующего соперника. Однако уточнять, кто будет его следующим оппонентом, бразилец не стал.

«Эй, чемпион! UFC уже сказали тебе, кто будет следующим соперником?», — спросил пользователь Twitter у Оливейры, на что бразилец ответил: «Они сделали это».

Оливейра в последнем поединке победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.