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Сегодня, 12:25

Чарльз Оливейра заявил, что ему назвали имя следующего соперника

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) признался, что UFC связались с ним и назвали имя следующего соперника. Однако уточнять, кто будет его следующим оппонентом, бразилец не стал.
«Эй, чемпион! UFC уже сказали тебе, кто будет следующим соперником?», — спросил пользователь Twitter у Оливейры, на что бразилец ответил: «Они сделали это».
Оливейра в последнем поединке победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.
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