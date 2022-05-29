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Сегодня, 11:53

120-килограммовый стронгмен Мариуш Пудзяновский жестко нокаутировал бывшего чемпиона KSW. Видео

Давид Хачатрян
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Бывший стронгмен Мариуш Пудзяновский (17-7) продлил победную серию в ММА до пяти досрочных побед. В Польше 28 мая состоялось шоу местной организации KSW 70, где Пудзяновский выступал против бывшего чемпиона KSW в среднем весе Михала Матерлу (31-9). Поединок закончился в первом раунде, когда Пудзяновский отправил соотечественника в глубокий нокаут.
Пудзяновский идет на серии из пяти побед. При этом все эти победы он одержал досрочно. Матерла перед поединком с Пудзяновским шел на серии из двух побед.

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