120-килограммовый стронгмен Мариуш Пудзяновский жестко нокаутировал бывшего чемпиона KSW. Видео

Бывший стронгмен Мариуш Пудзяновский (17-7) продлил победную серию в ММА до пяти досрочных побед. В Польше 28 мая состоялось шоу местной организации KSW 70, где Пудзяновский выступал против бывшего чемпиона KSW в среднем весе Михала Матерлу (31-9). Поединок закончился в первом раунде, когда Пудзяновский отправил соотечественника в глубокий нокаут.