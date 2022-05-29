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Сегодня, 12:54

Конор Макгрегор рассказал о процессе своего восстановления

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) заявил, что совсем скоро он пройдет компьютерную томографию, после чего станет известно, разрешат ли врачи ему начать бить ногами.
«Сейчас я хорошо себя чувствую, — приводит слова ирландца Sky Sports. — Во время тренировок в постепенно буду увеличивать нагрузки. Теперь нужно понять, можно ли мне наносить удары ногой. Совсем скоро мне предстоит пройти еще одну компьютерную томографию. Если все будет хорошо, мне разрешат бить ногой. Как только я смогу бить и бороться, я вернусь в октагон в мгновение ока. Сейчас у меня проходят тренировки по боксу. Все идет по плану. Я в предвкушении своего возвращения».
В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.
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