Чарльз Оливейра предлагает Махачеву начать бой с партера

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) уверен, что Ислам Махачев (22-1) не сможет ему ничего противопоставить ни в стойке, ни в партере.

«Я иду к нему домой, где они думали, что могут победить меня, — приводит слова Оливейры MMA Fighting. — Уверен, что я — самая большая угроза для всего дивизиона. Каждый, с кем дрался Ислам, был ударником. Я переводил парней только после того, как отбивал им ноги.

Хочешь бой в партере? Я готов начать с гарда. Мне без разницы. Если ты хочешь подраться в стойке, то давай, потому что у меня в руках огневая мощь. Хочешь повалить меня? Попробуй. Каждый, с кем дрался Ислам, был ударником, который боялся, что его переведут. Я не переживаю о том, что он может меня перевести, потому что у меня рекорд по количеству сабмишнов в UFC.

Ты хочешь войны? Я готов к войне. Послушайте, я строю свое наследие, и они переживают по этому поводу. Они видят, как быстро я прогрессирую. Я стал по-другому говорить, иначе одеваться и выступать. Все изменилось.

Восьмиугольник везде одинаковый: хоть в фавелах, хоть в Дубае. Когда клетка закроется, мы останемся вдвоем. Я отношусь к нему с уважением, но если взвешивать имена тех, с кем я дрался, и тех, с кем дрался он, то разница очевидна. Я гораздо лучше него.

Я рад быть аутсайдером в этом бою, потому что люди смогут заработать деньги. Мне не нравится, когда я фаворит, потому что тогда люди мало зарабатывают, ставя на меня».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).