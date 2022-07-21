Доминик Круз рассказал, почему в UFC организовали бой Чимаева и Диаса

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз (24-3) уверен, что бой Хамзата Чимаева (11-0) и Нейта Диаса (20-13) — это сугубо бизнес-решение UFC.

«Назначить этот бой — это бизнес-решение UFC, — сказал Круз в интервью The Schmo. — У Диаса заканчивается контракт, и у него огромная фан-база, а у Чимаева она не настолько большая. Поэтому если Хамзат победит Диаса, часть поклонников Диаса перейдет на сторону Хамзата. UFC нравятся бойцы, которые часто выступают за небольшой гонорар. И Хамзат, как и Чито Вера, — один из них».

Бой Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир должен состояться 10 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США).