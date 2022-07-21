Валентина Шевченко удивлена, что Оливейра андердог перед боем с Махачевым

Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко (22-3) не считает, что Чарльз Оливейра (33-8) должен быть аутсайдером у букмекеров перед его боем с Исламом Махачевым (22-1).

«Чарльз, в отличие от Ислама, дрался в большим количеством топовых бойцов легкого дивизиона, — сказала Шевченко в интервью Middle Easy. — Он победил их, сказав: «Здесь мое место, именно поэтому я держу пояс». У Ислама не было возможности подраться с кем-то из топ-5. Это усложняет понимание того, как букмекеры оценивают этот бой. В любом случае давайте просто насладимся поединком».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.