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Сегодня, 10:10

Валентина Шевченко удивлена, что Оливейра андердог перед боем с Махачевым

Давид Хачатрян
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Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко (22-3) не считает, что Чарльз Оливейра (33-8) должен быть аутсайдером у букмекеров перед его боем с Исламом Махачевым (22-1).

«Чарльз, в отличие от Ислама, дрался в большим количеством топовых бойцов легкого дивизиона, — сказала Шевченко в интервью Middle Easy. — Он победил их, сказав: «Здесь мое место, именно поэтому я держу пояс». У Ислама не было возможности подраться с кем-то из топ-5. Это усложняет понимание того, как букмекеры оценивают этот бой. В любом случае давайте просто насладимся поединком».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Валентина Шевченко
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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