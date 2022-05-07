Чарльз Оливейра и Джастин Гейджи сразятся в главном поединке на турнире UFC 274

В ночь с 7 на 8 мая в Фениксе, штат Аризона (США) на арене Footprint Center состоится турнир UFC 274. В главном бою вечера за титул чемпиона UFC в легком весе сразятся Чарльз Оливейра (Бразилия) — Джастин Гейджи (США).

Ранее, 6 мая, Оливейра не смог сделать вес перед поединком и был лишен чемпионского пояса. Если Оливейра победит Гейджи, то титул чемпиона будет вакантным, а если же победит Гэтжи — он станет новым чемпионом.

Основной кард начнется в 05.00 по московскому времени, а бой Чарльз Оливейра — Джастин Гейджи — не раньше 07.00.

Посмотреть трансляцию можно на телеканале UFC ТВ, а также на matchtv.ru.

32-летний бразильский боец провел в ММА 41 поединок, в которых одержал 32 победы, потерпел 8 поражений и еще один бой был признан несостоявшимся. У 33-летнего американца 26 боев (23 победы и 3 поражения).