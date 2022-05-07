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Сегодня, 23:30

Роуз Намаюнас — Карла Эспарса: во сколько начало и где смотреть трансляцию боя

Роуз Намаюнас и Карла Эспарса сразятся в со-главном поединке турнира UFC 274
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Роуз Намаюнас и Карла Эспарса.
Фото USA Today Sports

В ночь с 7 на 8 мая в Фениксе, штат Аризона (США) на арене Footprint Center состоится турнир UFC 274. В со-главном поединке вечера сразятся Роуз Намаюнас (США) и Карла Эспарса (США).

Основной кард начнется в 05.00 по московскому времени, а бой Роуз Намаюнас — Карла Эспарса — не раньше 06.00.

Посмотреть трансляцию поедника между Намаюнас и Эспарсой можно на телеканале UFC ТВ, а также на matchtv.ru.

29-летняя Намаюнас провела в смешанных единоборствах 18 поединков, в которых одержала 14 побед (2 нокаутом) и потерпела 4 поражения. У 34-летней Эспарсы 17 побед в ММА при 6 поражениях.

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