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Арман Царукян — о чемпионе UFC Оливейре: «Я бы его завозил»

13:46
Чарльз Оливейра. Фото Instagram
Чарльз Оливейра. Фото Instagram
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Набирающий обороты легковес UFC Арман Царукян рассказал, как бы сложился его потенциальный бой с новоиспеченным чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой.

«На мой взгляд... Я бы раздергивал его, расстреливал бы с дистанции, потом зажимал бы у сетки. И я бы не боялся его грэпплинга, поэтому переводил бы его и держал внизу. Я дрался с Дави Рамосом и держал его внизу, а Рамос в грэпплинге намного круче и сильнее, чем он. Поэтому думаю, что я бы его завозил», — сказал Царукян в интервью «СЭ».

В своем последнем бою, который состоялся в январе на UFC 257, 24-летний Царукян (16 побед, 2 поражения) одолел американца Мэтта Фреволу по итогам трех раундов.

(Ислам Бабаджанов)

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