Арман Царукян: «Меня и Махачева остерегаются»

Российско-армянский легковес UFC Арман Царукян объяснил, почему ему, Исламу Махачеву и Рафаэлю Физиеву не дают в соперники бойца из топ-15.

«Я не знаю, почему Рафаэлю не дают. Рафа же больше бьется в стойке. На месте борцов я бы взял с ним бой, потому что можно было бы переводить... Хотя он очень сильный и прибавил в борьбе. Что касается Ислама — он очень разносторонний, я думаю, что пока мало кто способен выиграть у него в этом дивизионе. Из-за этого его все остерегаются. Меня, по всей видимости, также остерегаются. Но я еще и не в топе, из-за чего бой со мной брать не хотят», — заявил Царукян в интервью «СЭ» в минувшие выходные на турнире OPEN FC 4.

Арман (16 побед, 2 поражения) дебютировал в UFC поединком против Ислама Махачева на турнире UFC в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года. Итогом стала победа Махачева единогласным решением судей. Как отметил 24-летний Царукян, его до сих пор не покидают мысли о возможном реванше.

(Ислам Бабаджанов)