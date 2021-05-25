Махачев поднялся на девятое место в рейтинге UFC

Российский боец легкой весовой категории Ислам Махачев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге UFC, информирует сайт организации.

Пол Фелдер с девятого опустился на 11-е место.

В рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории изменений не произошло.

Первым идет бывший чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс. Вторым — обладатель пояса в полусреднем весе Камару Усман. Замыкает тройку полулегковес Александер Волкановски.

Напомним, в марте Махачев победил американца Дрю Добера удушающим приемом.