Махачев поднялся на девятое место в рейтинге UFC
12:04
Российский боец легкой весовой категории Ислам Махачев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге UFC, информирует сайт организации.
Пол Фелдер с девятого опустился на 11-е место.
В рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории изменений не произошло.
Первым идет бывший чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс. Вторым — обладатель пояса в полусреднем весе Камару Усман. Замыкает тройку полулегковес Александер Волкановски.
Напомним, в марте Махачев победил американца Дрю Добера удушающим приемом.
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