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Махачев поднялся на девятое место в рейтинге UFC

12:04
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Российский боец легкой весовой категории Ислам Махачев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге UFC, информирует сайт организации.

Пол Фелдер с девятого опустился на 11-е место.

В рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории изменений не произошло.

Первым идет бывший чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс. Вторым — обладатель пояса в полусреднем весе Камару Усман. Замыкает тройку полулегковес Александер Волкановски.

Напомним, в марте Махачев победил американца Дрю Добера удушающим приемом.

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