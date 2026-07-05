Царукян мог заменить Забита Магомедшарипова в схватке с Росасом на турнире ACB JJ

Арман Царукян мог заменить Забита Магомедшарипова в схватке с действующим бойцом UFC Раулем Росасом-младшим на турнире ACB JJ в Москве, сообщает глава лиги Заурбек Хасиев.

Изначально с Росасом должен был встретиться Забит Магомедшарипов, однако он снялся с турнира из-за травмы.

«Мы рассматривали несколько кандидатов в качестве нового соперника для Росаса. Одним из них был Арман Царукян. Арман без сомнений дал согласие, но лига RAF не дала добро на схватку, так как Арман борется у них 11 июля», — цитирует Хасиева Sport24.

Также, по словам Хасиева, кандидатом на замену был чемпион Rizin Раджабали Сайдулаев, однако его участие не удалось согласовать.

В итоге соперником Росаса станет Хасан Магомедшарипов, младший брат Забита. Турнир ACB JJ пройдет 5 июля в Москве.