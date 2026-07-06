Забит Магомедшарипов возобновит карьеру поединком по джиу-джитсу

Российский боец Забит Магомедшарипов 23 августа проведет поединок по правилам джиу-джитсу на турнире лиги ACB JJ.

Соперником 35-летнего бойца станет американец Рауль Росас-младший.

«Я буду готов выступить 23 августа. И ты будь готов», — цитирует ТАСС слова Магомедшарипова во время турнира ACB JJ в Москве.

5 июля Росас одержал победу в поединке с братом Забита Хасаном Магомедшариповым. Он успешно провел удушающий прием.

Последний поединок Забита Магомедшарипова состоялся в 2019 году. В профессиональных ММА на его счету 18 побед и одно поражение.