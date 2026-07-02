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2 июля, 20:43

Возвращение бойца Забита Магомедшарипова отложили из-за травмы ноги

Алина Савинова

Поединок российского бойца ММА Забита Магомедшарипова отменен, сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

35-летний боец получил серьезную травму ноги. На турнире ACB JJ 5 Забита заменит младший брат — Хасан Магомедшарипов. Его соперником по главной схватке будет боец UFC американец Рауль Росас-младший.

Забит возобновил спортивную карьеру после семилетнего перерыва и должен был провести схватку в лиге ACB JJ 5 июля в Москве. Всего в смешанных единоборствах на счету россиянина 18 побед и 1 поражение.

Забит Магомедшарипов.Забит возвращается спустя 7 лет! Магомедшарипов встретится с бойцом UFC в Москве
Источник: ТАСС
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Забит Магомедшарипов
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