Генри Сехудо: «Джонс буквально убил бы Адесанью»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) считает, что Исраэль Адесанья (22-1) не представлял бы никакой опасности в потенциальном супербое между нигерийцем и Джоном Джонсом (26-1).

«Обращаюсь к людям, которые говорят про потенциальный бой Адесаньи с Джона, — заявил Сехудо в подкасте YouTube-канала The Triple C & Schmo Show. — Поверьте, Джон буквально убил бы его [Адесанью]. Он съел бы этого парня, переживал и выплюнул. Это был бы не супербой. Эта была бы казнь. Джонс убьет его. Даже не упоминай о Джонсе, когда говоришь об этом парне. Меня это оскорбляет».

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей. Исраэль Адесанья бился 12 февраля на UFC 271, выиграв единогласным решением судей Роберта Уиттакера (23-6).

Давид Хачатрян