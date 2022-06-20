Генри Сехудо высмеял Стерлинга: «Он талантливый актер, и его так легко уложить спать»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) пошутил над действующим чемпионом легчайшего дивизиона Алджамейном Стерлингом (21-3), опубликовав отфотошопленную с ним фотографию.

«Я так рад сообщить, что мы с женой усыновили ребенка. Он очень талантливый актер, и его так легко уложить спать. С днем отца!» — написал Сехудо, опубликовав фотографию со Стерлингом.

Генри Сехудо и Алджамейн Стерлинг. Фото из соцсетей бойца

Стерлинг следующий бой проведет против Ти Джея Диллашоу (17-4) 10 сентября на UFC 279. Стерлинг защитил титул чемпиона в бою против Петра Яна (16-3) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США. Американец победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Сехудо объявил о возвращении в UFC спустя два года, после того как завершил карьеру, победив Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде 9 мая 2020 года на UFC 249 в Джексонвилле, США.