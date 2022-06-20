Арман Царукян готов подраться против Рафаэля Физиева

11-й номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (18-2) сообщил, что после победы над Матеушем Гамротом (20-1) ему будет без разницы, с кем драться.

«Наша дружба с Рафой не повлияет на наш бой, потому что если мы будем оба претенденты, то ни у него, ни у меня не будет выхода, придется драться, — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Hustle MMA. — С Дамиром Исмагуловым у меня нет таких дружеских отношений, как с Рафой. Рафа меня тренировал, когда у меня не было еще стойки: он держал лапы, объяснял, как нужно бить, что нужно делать, мы спарринговали, работали. Я был очень молод, и на тот момент у него была очень хорошая стойка. Я благодарен ему за это, очень много интересных вещей он мне показал, но это спорт. Мне уже будет без разницы после боя с Гамротом, кто будет передо мной. Мне нужен пояс, и все. Будет Ислам, Дармуш или Физиев, мне без разницы».

Царукян проведет следующий бой против поляка Матеуша Гамрота (20-1), который занимает 12-ю строчку рейтинга UFC в легком весе. Поединок состоится 25 июня на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Бой станет главным событием вечера.

Рафаэль Физиев (11-1) находится на 10-й строчке рейтинга UFC в легком весе и следующий бой проведет против Рафаэля Дос Аньоса (31-13) 9 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США.