Макс Холлоуэй сомневается, что Макгрегор вернется в UFC: «Он не обязан этого делать»

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (23-6) не уверен, что бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) вернется в октагон.

«Наш реванш с Конором всегда маячил на горизонте. Но сперва я должен победить Волка, — сказал Холлоуэй в интервью ESPN. — Вот что я скажу: Конор все время что-то говорит, но он не пообещал вернуться в октагон. Он ни разу этого не произнес. И это справедливо, потому что он не обязан этого делать. Все хотят того же успеха, что у Конора. Все хотят зарабатывать большие деньги. Я уважаю его, пусть делает свое дело. Посмотрим, к чему это приведет».

Макгрегор победил Холлоуэя единогласным решением судей 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне, США.

Холлоуэй следующий бой проведет против чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски (23-1) 3 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе, США.