Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:28

Макс Холлоуэй сомневается, что Макгрегор вернется в UFC: «Он не обязан этого делать»

Холлоуэй не верит, что Макгрегор вернется в UFC
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (23-6) не уверен, что бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) вернется в октагон.

«Наш реванш с Конором всегда маячил на горизонте. Но сперва я должен победить Волка, — сказал Холлоуэй в интервью ESPN. — Вот что я скажу: Конор все время что-то говорит, но он не пообещал вернуться в октагон. Он ни разу этого не произнес. И это справедливо, потому что он не обязан этого делать. Все хотят того же успеха, что у Конора. Все хотят зарабатывать большие деньги. Я уважаю его, пусть делает свое дело. Посмотрим, к чему это приведет».

Макгрегор победил Холлоуэя единогласным решением судей 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне, США.

Холлоуэй следующий бой проведет против чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски (23-1) 3 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе, США.

Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
UFC
ММА
0
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
«Колорадо» - чемпион, Ничушкин – гений! «Эвеланш» завоевали Кубок Стэнли, русские из «Тампы-Бэй» в пролете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макс Холлоуэй готов провести реванш с Чарльзом Оливейрой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости