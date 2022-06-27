Макс Холлоуэй готов провести реванш с Чарльзом Оливейрой

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (23-6) оценил последние выступления Чарльза Оливейры (33-8), подтвердив, что может провести с ним реванш.

«Чувак сейчас просто сносит всех, — сказал Холлоуэй в интервью ESPN. — Забавно, что все продолжают говорить, что он сдается, но это он заставляет всех их сдаться. Он убийца. Печально, что в прошлом бою Чарльз не сделал вес. Следующий его бой не будет считаться защитой титула. Да, он будет драться за титул, но это будет не защита. Они украли у него историю, поэтому я сочувствую ему. Мы дрались очень давно, так что посмотрим, что будет. Для меня было бы честью вновь встретиться с ним в клетке».

Холлоуэй победил Оливейру техническим нокаутом в первом раунде 23 августа 2015 года на UFC Fight Night 74 в Саскатуне, Канада.