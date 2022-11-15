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Сегодня, 12:28

Витор Белфорт снялся с боя с Хасимом Рахманом

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC 45-летний Витор Белфорт (26-14) не сможет выступить против 31-летнего профессионального боксера Хасима Рахмана-младшего (12-1) по правилам бокса. Белфорт снялся с боя по неизвестным причинам, сообщает MMA Fighting. Поединок должен был состояться 19 ноября в Остине, США.

Рахман изначально должен был подраться с блогером и боксером Джейком Полом (6-0), но бой был отменен из-за проблем со сгонкой веса у Рахмана. Поединок мог состояться 6 августа в Нью-Йорке.

Белфорт в прошлом бою по правилам бокса нокаутировал бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Эвандера Холифилда (44-10) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 сентября 2021 года в Майами, США.

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