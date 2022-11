Хабиб поддел Макгрегора, тот жестко ответил: «План твоего отца не выполнен, потому что ты сбежал»

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор резко ответил Хабибу Нурмагомедову на поддевку в его адрес. Дагестанец в ходе встречи с болельщиками в Торонто обыграл известную фразу Макгрегора.

«Сейчас у нас есть действующий чемпион Bellator, действующий чемпион UFC, — сказал Хабиб. — Много лет назад один парень сказал: «Мы здесь, чтобы править», но, на самом деле, МЫ здесь, чтобы править (отсылка к известной фразе Конора: «We are not here to take part, we are here to take over» — Прим. «СЭ»).

Я когда ехал сюда, увидел, что у 12-13 человек из нашей команды в общей сумме почти 300 побед [в профессиональных ММА]. Это безумие. Никто и никогда не делал такого в ММА. Я счастлив, потому что знаю, что это труд моего отца. То, как он вкладывался в нас, как он учил нас, нагружал. Даже сейчас его наследие продолжается » .

Ирландец прокомментировал эти слова в своем Twitter.

«Я продолжаю драться! План твоего отца не выполнен, потому что ты соскочил и убежал, брат. Благослови тебя Господь. Если ты хочешь зайти сюда еще разок, я все еще здесь. Твой страх поражения уже означает, что ты проиграл. Можешь бежать от этого сколько хочешь. Мы все проигрываем в конце. Смерть забирает всех нас. Я не боюсь никого кроме Бога», — написал Конор.