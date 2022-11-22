Стало известно, когда состоится бой Джона Джонса с Фрэнсисом Нганну

Бывший чемпион UFC Джон Джонс проведет бой за пояс в тяжелом весе с Фрэнсисом Нганну в марте.

По информации MMA Junkie, поединок находится в разработке и запланирован на турнир UFC 285, который пройдет 4 марта в Лас-Вегасе. Отмечается, если Нганну не будет готов к этому времени, его заменит Кертис Блэйдс.

Последний в данный момент бой в UFC Джонс провел в октябре 2020 года, когда победил Доминика Рейеса единогласным решением судей.